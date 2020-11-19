الجمعة 20 نوفمبر 2020
توقيت مصر 00:09 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فرنسا تسجل 21 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

بالمنطقة.. خريطة سقوط الأمطار من الغد وحتى الثلاثاء

سعر الدولار يتأرجح أمام الجنيه آخر تعاملات اليوم

شاهد.. مريم حسين ترقص بروب الاستحمام في أحد الفنادق

القبض على رجل أعمال شهير بالتجمع الخامس

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويفجر مفاجآت

ضربة جديدة للأهلي.. إصابة كهربا بـ«كورونا»

انتحار القنصل الفرنسي في المغرب شنقًا

فيديو.. دولة عربية تمتلك أخطر سلاح في إفريقيا

في عيد ميلاد الرئيس.. أبرز المحطات في حياة «السيسي»

ADS
 

فرنسا تسجل 21 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

كورونا الإمارات
كورونا
 
الخميس، 19-11-2020 09:41 م أحمد سالم
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 21 ألفا و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و429 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية.

أعلنت شركة بايونتيك الألمانية لصناعة الدواء، أنه من الممكن إطلاق لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المشترك مع فايزر الأمريكية في ديسمبر الجاري.

وكانت شركتا فايزر وبايونتيك أكدتا أنهما قد تحصلان خلال الشهر المقبل على موافقة الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لفيروس كورونا بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 % وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.
 

إقرأ ايضا

امطار

بالمنطقة.. خريطة سقوط الأمطار من الغد وحتى الثلاثاء

الدولار

سعر الدولار يتأرجح أمام الجنيه آخر تعاملات اليوم

«الصحة العالمية» تعلق على ظهور «الطاعون الدبلي» بالصين

الصحة العالمية تبدي قلقها بشأن موجة كورونا الثانية

أخبار متعلقة

127-183706-corona-46-million-french-night_700x400

توقعات بـ 100 ألف إصابة كورونا يومية في فرنسا

نجيب ساويرس

تعليق ناري لـ ساويرس على منتقدي ضيوف مهرجان الجونة

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

127-183706-corona-46-million-french-night_700x400

فرنسا تسجل اكثر من 50 ألف إصابة كورونا اليوم

download (2)

مفاجأة: ماكرون يغرد بـ"العربية" خوفًا من تداعيات المقاطعة

thumbs_b_c_8bd664f1d5de7177b8bc06501c42ceb6

ارتفاع وفيات كورونا لـ5 آلاف و300 حالة بالسعودية