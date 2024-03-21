فتاة قاصر تتهم أجنبي بفض غشاء بكارتها بأكتوبر.. وبعد ضبطه كانت لمفاجأة

الخميس، 21-03-2024
01:14 م
اختلقت فتاة قاصر
حيلة شيطانية لابتزاز أحد الشباب يحمل جنسية دولة أجنبية، بعد لقاء جمع بينهما داخل شقة في منطقة أكتوبر.
وكان مأمور قسم ثالث أكتوبر قد تلقى بلاغا من إحدى الفتيات تدعي فيه قيام أحد الشباب بفض غشاء بكارة
ها داخل شقته الخاصة، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض البلاغ.
تم ضبط المتهم وبمواجهته بأقوال الفتاة فجر مفاجأة، بأن الفتاة أغرته ولم يقترب منها نهائيا، فانهارت الفتاة واعترفت أنها اختلقت هذه الواقعة للحصول منه على مبلغ نصف مليون جنيه لكنه رفض إعطائها المبلغ فقدمت ضده البلاغ السابق.