فتاة عشرينية تزوجت 3 رجال وقتلت الأخير أثناء معاشرتها بعدما فعل هذا الأمر

الأحد، 07-08-2022
09:26 ص
أجلت محكمة جنايات
القاهرة الجديد
ة الحكم على فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا بتهمة قتل طليقها أثناء
معاشرتها إلى جلسة 5 سبتمبر.
وقالت الزوجة في
اعترافاتها أمام النيابة : تزوجت بعمر 18 سنة وأنجبت بنت لكن زوجي لم يكن يحب البنات
وكان دائم الاعتداء عليّ ، و رغم أنني أنجبت له صبي لكن هذا لم ينجح في إصلاح
زواجنا فتم الطلاق .
وأضافت: بعدها تزوجت
من ابن خالي لكن لم ندخل ، وقبل إقامة الزفاف دخلت في حالة نفسية سيئة وتذكرت
أولادي فلم أستطع استكمال الزواج وتم الطلاق .
وأردفت: بعدها سافرت
إلى القاهرة وتعرفت على صديق أخي وتزوجنا ، لكن بعد فترة تفاجأت أنه طلقني و أراد
الزواج من أخرى ، فاستدرجته إلى شقتي بدعوى إقامة علاقة غير شرعية .. وبعدها قمت
بطعنه في رقبته عدة طعنات حتى مات.