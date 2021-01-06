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غلق « منتدى فتكات» بشكل مفاجئ بعد 12 عامًا في خدمة السيدات

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فتكات
 
الأربعاء، 06-01-2021 03:42 م المصريون

أعلنت إدارة "منتدى فتكات" الشهير عبر الإنترنت، والذي كان موضع اهتمام أغلب السيدات والنساء، نظرا لمناقشته العديد من الموضوعات في جميع المجالات، والتي شغلت لفترة طويلة تصل إلى 12 عام اهتمام الأسرة العربية بشكل عام، والسيدات بشكل خاص، بالإضافة إلى حل العديد من المشكلات، ومناقشتها مع عضوات المنتدى، إغلاق المنتدى بشكل مفاجئ دون إبداء الأسباب.
حيث تفاجئت اليوم عضوات منتدى فتكات بإغلاق المنتدى دون معرفة السبب ورائه إغلاقه، وترك رسالة وداع من المنتدى، والتي كانت تقول: "حبيباتي الفتوكات عدی 12 سنة على صحبتنا الجميلة أحلى صحبة وأحلى لمة ودلوقتى مضطرين أسفين إننا نقفل فتكات نهائيا متمنين لكم دوام الصحة والعافية، استودعتكم الله  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنحبكم".
واشتهر منتدى فتكات النسائى بتنوع أقسامه، والتركيز على اهتمامات المرأة العربية، ولعل أبرزها ركن الصحة والجمال، ووصفات الطبخ، والرشاقة واللياقة البدنية، والأزياء والموضة.
 

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