"غطي رجلك".. نزار الفارس يضع دوللي شاهين في موقف محرج على الهواء

وجه الإعلامي العراقي نزار الفارس، سؤالا محرجا إلى الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، خلال حوارها معه، وأعربت من جانبها عن ضيقها من السؤال ووصفته بأنه انتهاك لخصوصيتها.

الإعلامي العراقي نزار الفارس، في بداية حواره مع الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، قال لها: "تزعلي لو طلبت منك أخلع الجاكيت، وأغطي رجلك، ربنا سبحانه وتعالى أمرني بغض البصر، كيف أنا أحاورك وأغض البصر".

ومن جانبها ردت الفنانة اللبنانية، وقالت: "طبعا أزعل، لان ده انتهاك لخصوصيتي وحريتي".

الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، انتهت مؤخرا من تسجيل دويتو بعنوان "لو كنت جاري"، مع المطرب العراقي تيسير السفير، ومن كلمات حيدر الأسير، ألحان همام حسن، توزيع و مكس محب الرواي.

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