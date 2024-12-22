الإثنين 23 ديسمبر 2024
توقيت مصر 06:21 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قصة طالبة الثانوية والنجار تنتهي بجريمة بشعة إرضاء لزوجته

والد زيزو يكشف مفاجأة عن حسم تجديده للزمالك

يفضل الرحيل في يناير.. محمد فاروق يفجر مفاجأة عن موقف كهربا مع الأهلي

"غطي رجلك".. نزار الفارس يضع دوللي شاهين في موقف محرج على الهواء

صدمة وخسائر بالملايين.. النيران تلتهم مطعم "تفويلة" بالكامل (صور)

الجيش الروسي يدمر مدرعة إماراتية في أوكرانيا

إعلاميون يطالبون بترحيل والدي "الجولاني" من مصر..ماذا قالوا؟

"القسام": مقاتل في صفوفنا تنكر بزي جندي إسرائيلي بعد قتله وفجر نفسه بقوة إسرائيلية

حادث مروع.. تصادم 20 سيارة يسفر عن إصابة ووفاة 11 شخصاً بالسعودية(فيديو)

شهد تطلب خلع زوجها: بيخوني مع السكرتيرة (تفاصيل صادمة)

"غطي رجلك".. نزار الفارس يضع دوللي شاهين في موقف محرج على الهواء

Capture
ا
الأحد، 22-12-2024 02:37 م

 

وجه الإعلامي العراقي نزار الفارس، سؤالا محرجا إلى الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، خلال حوارها معه، وأعربت من جانبها عن ضيقها من السؤال ووصفته بأنه انتهاك لخصوصيتها.

الإعلامي العراقي نزار الفارس، في بداية حواره مع الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، قال لها: "تزعلي لو طلبت منك أخلع الجاكيت، وأغطي رجلك، ربنا سبحانه وتعالى أمرني بغض البصر، كيف أنا أحاورك وأغض البصر".

ومن جانبها ردت الفنانة اللبنانية، وقالت: "طبعا أزعل، لان ده انتهاك لخصوصيتي وحريتي".

 

الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، انتهت مؤخرا من تسجيل دويتو بعنوان "لو كنت جاري"، مع المطرب العراقي تيسير السفير، ومن كلمات حيدر الأسير، ألحان همام حسن، توزيع و مكس محب الرواي.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

إقرأ ايضا

1534835_0

قصة طالبة الثانوية والنجار تنتهي بجريمة بشعة إرضاء لزوجته

1000267710_793_072101

صدمة وخسائر بالملايين.. النيران تلتهم مطعم "تفويلة" بالكامل (صور)

foto siria lider

إعلاميون يطالبون بترحيل والدي "الجولاني" من مصر..ماذا قالوا؟

أخبار متعلقة

Image1_720202313720913691983

فنانة شهيرة: معنديش مشكلة بنتي تعمل أدوار ساخنة وإغراء

AA1wfgop

مش عارف أغض بصري».. نزار الفارس يحرج دوللي شاهين على الهواء