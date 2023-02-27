"عيناه تلمعان".. رئيس دولة يثير الجدل بنشر صورة "جن" أعلى شجرة





أثار رئيس المكسيك أندريس مانويل، موجة جدل وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر صورة على حسابه في تويتر قال إنها لـ "جن" الغابات.

وأظهرت الصورة ما يشبه الكائن الغريب متسلقاً غصن شجرة وعيناه تلمعان، في إشارة إلى ما يعرف في الأساطير المكسيكية القديمة بجن الغابات أو الألوكس الذي ينفذ ألاعيب ومقالب في البشر، مثل إخفاء الأشياء.

وكتب معلقاً على احدى الصورتين:" أحد المهندسين تمكن من تصوير الجني Aluxe قبل 3 أيام"، أما على الثانية، فأشار إلى أن دييغو برييتو التقط صورة لمنحوتة رائعة تعود إلى عصر ما قبل الإسبان في إيك بالام".

ونال مانويل ردودا ساخرة على تلك التغريدة، فعلق أحدهم قائلا إن "أساطير كائنات الـ aluxe حقيقية كإنجازاتك".

وأشار آخر إلى أنه اعتقد في البداية أنه "حساب ساخر ليتبين أنه ساخر حساب الرئيس!".

