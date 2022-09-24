على غرار جريمة شيماء جمال.. قاضٍ أردني يقتل زوجته وابنه داخل مزرعة

القاضي

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في جريمة تذكرنا بجريمة مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها القاضي نائب رئيس مجلس الدولة والتي حكم عليه فيها بالإعدام، أقدم قاضٍ أردني، أمس الجمعة، على قتل زوجته وابنه في محافظة جرش شمال العاصمة عمّان، بإطلاق الرصاص عليهم.

وأوضح مصدر أمني – وفق وسائل إعلام أردنية- أنه جرى إسعافهما للمستشفى، وما لبثا أن فارقا الحياة، بينما قام مطلق النار بتسليم نفسه لمديرية الشرطة وتم مباشرة التحقيقات مع الجاني.

وتداول ناشطون معلومات تفيد بأن القاتل هو قاض في محكمة الجنايات الكبرى.

وقرر المدعي العام في عمّان، حظر النشر بأي أمور أو معلومات تتعلق بواقعة إطلاق النار من ”قبل شخصية قانونية معروفة“ على زوجته وابنه في محافظة جرش.

وطلب المدعي العام، من وسائل الاعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالموضوع أو مجريات التحقيق الاولي والمبدئي.

ووجه تعميم المدعي العام بكف البحث في التكييف القانوني للقضية أو العقوبة المترتبة عليها ومنع تداول أو إعادة نشر أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية.