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علاقة مع راقصة.. منع نجل فنان مصري شهير من مغادرة تونس

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الأربعاء، 13-11-2024 12:47 م

 

أثارت محاولات أيوب دياب، نجل الفنان الراحل أحمد دياب، للعودة إلى مصر جدلاً واسعًا، بعد توقيفه على الحدود التونسية وترحيله للتحقيق معه.

تأتي هذه التطورات بعد أن رفعت الراقصة الاستعراضية نرمين صفر دعوى ضد دياب، متهمةً إياه بمحاولة خطفها وسرقة حقيبتها وأموالها وأجهزتها المحمولة.

ورغم الإفراج المؤقت عنه بعد تقديمه أدلة تُنكر التهم الموجهة إليه، إلا أن السلطات أبقته تحت قرار منع السفر إلى حين تسوية قضية أخرى لم يُفصح عن تفاصيلها.

في تصريحاته، أوضح دياب أنه تجمعه علاقة صداقة قديمة مع نرمين صفر، مشيرًا إلى أنها دعت لقضاء وقت مشترك، وأنه يمتلك تسجيلات صوتية وصورًا تُظهر دعواتها للتواصل معه، مما يُعتبر دليلاً، حسب رأيه، على أن الاتهامات لا تستند إلى وقائع دقيقة.

وأثار دياب مفاجأة أخرى بتأكيده وجود مخدر الكوكايين في شقته، مبررًا ذلك بأن كلاً منه ونرمين صفر تعاطيا المخدرات قبل وقوع الخلاف بينهما وبدء الشرطة بالتحقيقات.

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