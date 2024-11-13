سكران وتصرفات فاضحة.. القبض على فنان مصري شهير في مطار برلين

أعلن علاء ثابت، مسئول الجالية المصرية في ألمانيا، القبض على فنان مصري شهير في حالة سكر شديدة بمطار برلين.

ووفقًا لما نشرته "العربية"، فإن "ثابت"، قال عبر حسابه على فيسبوك، إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على فنان مصري معروف بتصرفاته المثيرة للجدل، في حالة سكر شديدة في مطار برلين، بعد أن أثار استياء المسافرين في المطار.

وأضاف مسئول الجالية المصرية في ألمانيا، أنه على الفور قامت السلطات الألمانية بحجز الفنان في غرفة خاصة بالمطار تحت مراقبة مشددة من قبل الشرطة، حتى يستعيد وعيه ويخرج من حالته غير المتزنة.

وأكد أن السلطات الألمانية قالت أنه سيسمح للفنان بالعودة إلى بلاده فور استعادته وعيه بالكامل.

وقال مسئول الجالية المصرية في ألمانيا إن الفنان اعتاد جمهوره على تصرفاته الخارجة عن المألوف، وحتى الآن لم يعلن ثابت اسم هذا الفنان، قائلا إنه يتحفظ على ذكر الاسم حاليا حفاظا على مشاعر أطفاله، الذين كانوا بصحبته وشهدوا واقعة ضبطه من قبل الأمن.