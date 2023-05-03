علاقة جنسية.. المؤبد لمُسن قتل خمسينية في الدقهلية وزوجها يفجر مفاجأة





قضت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثامنة" بالسجن المؤبد لعامل بناء مقيم قرية شبرا قبالة التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية لإدانتة بقتل سيدة في العقد الخامس بـ16 طعنة داخل منزلها مستخدمًا "سنجة"، بعد محاولته التعدي عليها جنسيًا، وخشية افتضاح أمره.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسني الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي في القضية رقم 29394 لسنة 2022 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 3207 كلي جنوب المنصورة .

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية قد أحال المتهم "أحمد .إ.إ"(محبوس) 68 عامًا - عامل لأنه بتاريخ ٢٦ /٢٠٢٢/٩ بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية قتل المجني عليها "منال على الحسانين شرف"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن دلف لمسكنها وعلى إثر مشادة بينهما كال لها عدة ضربات بسنجة استقرت بمناطق متفرقة من جسدها ، محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها ، على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة).

وشهد عادل إبراهيم عبد الوهاب السيد عسكر، زوج المجني عليها" - بأن زوجته - المتوفاة - أخبرته بتعرض المتهم الدائم لها وطلبه إقامة "علاقة جنسية" معها وأنها كانت تنهره وتأبى مبتغاه ولخشيتها منه كانت تحتفظ بسنجة للذود عن نفسها. وأردف باتهامه للمتهم بازهاق روحها لرغبته في إقامة علاقة غير شرعية معها.

كما تضمنت شهادة المقدم حمدي أحمد علي الطنبولي، رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين، أن تحرياته دلته على أنه بناء على اتفاق مسبق بين المتهم والمتوفاة قصد الأول مسكنها وعلى إثر مشادة كلامية بينهما تعدى عليها بالضرب بسنجة بأن كال لها ضربات عدة استقرت بعموم جسدها فأحدث إصابتها قاصداً من ذلك إزهاق روحها .

وأثبت بقرير مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمان المجنى عليها إصاباتها بـ16 طعنة جرح حوافها محمرة ومستوية واقعة بكلا من الجبهة ، يمين الرأس ، الوجله اليمني مارا بالانف ، الوجنه اليسرى، الذقن، يمين العنق ، مقدم العنق ، خلفية أعلى العضد الأيمن ، أسفل الساعد الأيمن، وحشيه العضد الأيسر ، انسية راحة اليد اليسري ، انسية الإصبعين الخنصر والبنصر مصحوبة بكسر شريخي بالعظم الجبهي.