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«علاقة بفتاة».. مفاجأة صادمة عن سبب انتحار حارس مرمى الأهلي

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الإثنين، 14-03-2022 09:22 ص


تباشر النيابة العامة التحقيقات في وفاة حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين زياد إيهاب.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا الأحد، بدخول المتوفَّى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وناظرت النيابة العامة جثمان الشاب وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلاتُ المراقبة المطلة عليه.
وسألت النيابة العامة والدَيِ المتوفى وشاهدين على الواقعة، فتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات التي كان على علاقة حب بها.
وفي وقت مبكر من صباح الأحد، فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.
وقررت النيابة العامة نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقًا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات.
وكلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولًا لحقيقتها، وجار استكمال التحقيقات.
وكشفت مناظرة نيابة عين شمس وخبراء الطب الشرعي، لجثة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بمنطقة عين شمس، عن وجود كسور متفرقة بجثة المتوفي وشرخ بالجمجمة نتيجة السقوط من علو مرتفع .
 

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