عفو رئاسي عن الفنان حمادة صميدة.. ما تهمته وماذا تعرف عنه؟





أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قائمة بأسماء المفرج عنهم اليوم الأحد، حيث شملت القائمة 27 شخصا. وكان من ضمنهم الفنان حمادة صميدة، الذي كان قد ألقي القبض عليه على خلفية القضية رقم 1539 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على صميدة بعد تداول فيديو تمثيلي على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه ويتضمن إساءة، وبحسب أقوال صميدة في التحقيقات، فإنه لم يشارك بالفيديو ورفض المشاركة من الأساس.





وجاء في التحقيقات، أن المتهمين قاموا بتصوير فيديو تمثيلي، يظهر فيه أحمد الدسوقي بدور ضابط شرطة ومعه آخر ويلقون القبض على فتاة وشاب من داخل سيارة، وهما المتهمان الآخران على أساس ارتكابهما فعلًا فاضحًا في الطريق العام، وتم نشر الفيديو بتاريخ 21 أغسطس 2022، ولاقى تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي وتيك توك.

نستعرض لكم أبرز المعلومات عن الممثل حمادة صميدة:

- من مواليد 21 فبراير 1982.

- عمل "صميدة" في جراج سيارت، وبائع أنابيب، قبل أن يتجه للتمثيل.

- كانت أولى أعماله الفنية فيلم "بوبوس" عام 2009.

- أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن حمادة صميدة ليس عضوا في نقابة المهن التمثيلية.

- توفى ابنيه (حمزة وياسين) عام 2020، وكتب صميدة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "أنا مريت بوجع وبظروف صعبة كتير بس أكتر لحظة وقف فيها قلبي ونزلت فيها دموعي لما ماتوا ولادي (حمزة وياسين) أول فرحة ليا في سن خمس شهور، حسيت ساعتها أنا ومراتي إن دي النهاية خلاص والدنيا اسودت في وشي ووجع ربنا ما يكتبه لحد".







أضاف: "لكن رحمة ربنا إنه يرزقني بابني (فارس) اللي ماليش غيره في الدنيا وهو أغلى حاجة عندي وممكن أضحي بعمري علشانه، فكفاية تنمر كفاية سخرية كفاية شتيمة.. سيبوني أفرح بحاجة، بحب ابني وشغلي دول حلم حياتي، لأن دول اللي فاضلين ليا في دنيتي بقى".

ونشر حمادة صميدة صورة لنجله "فارس" وتابع: "أبوس إيديكم ارحموني لما تشوفوني بنزل صورة لابني (فارس) اللي فرحان بيه وطلعت بيه من الدنيا، أنا ماليش في الدنيا غيره أنتوا متعرفوش أنا جوايا إيه وظروفي إيه ومريت بأيام شكلها عامل إزاي، أنا عارف إن (حمزة وياسين) في الجنة وأنا مشتاق للجنة عشان أشوفهم".

- حمادة صميدة، قال أثناء استضافته في إحدى حلقات برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "أنا بتعرض للتنمر من زمان جدا، على موضوع سناني وشكلي، ودي حاجة بتاعة ربنا، ربنا خلقني كده، بعض الناس كانت بتقابلني وتقولي إنت شكلك وحش جدا وده كان قبل السوشيال ميديا، قبل ما أبقى في التمثيل، وفي مرة كنت منزل صورة على فيسبوك عندي وأنا شايل ابني، وده ملوش ذنب إن حد يتنمر عليه هو كمان، تقالي إنتوا الاتنين شكلكوا شبه القرود، يرضي ربنا عيل عنده سنة وشهرين يتقال عليه قرد؟".

- حمادة صميدة، قال في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" على شاشة القناة الأولى: "عملت فيلم علي معزة وإبراهيم، ودعوني للعرض الخاص مع الأستاذ محمد حفظي والأستاذ شريف البنداري، سجلت معايا كذا قناة، فالمذيع بيسألني إنت كنت بتشتغل إيه قبل كده؟، قالي طيب تمام شكرًا، تعالى على جنب كده عشان الطريق، يعني تعالي على جنب كده عشان الطريق؟، روحت البيت اتفرج على اللقاء بعدما أنا سجلت، ملقتش اللي أنا سجلته، مذاعوهاش".

- شارك في 69 عمل فني، ما بين السينما والدراما والمسرح.