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عطل يضرب جميع مواقع التواصل الشهيرة

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الإثنين، 04-10-2021 07:01 م

فوجئ مستخدمو تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك وواتساب للتراسل الفوري وإنستجرام، في عدة دول بالعالم بعطل مفاجيء حجب الخدمات.
وتوقفت التطبيقات الشهيرة لدى الملايين من المستخدمين، ولم يستطيعوا ارسال أو استقبال أي محادثات كتابية أو تبادل للصور أو مقاطع الفيديو دون توضيح من قبل الشركة المالكة.
كما انضمت تطبيقات ومواقع جديدة إلى تطبيقات واتساب وانستجرام التي عُطلت قبل قليل.
وأبلغ مستخدمون عن أعطال في شبكة الهاتف المحمول في الولايات المتحدة، كما تم رصد بلاغات عن أعطال في موقعي أمازون وجوجل.
فيما انضم موقع تويتر إلى مواقع التواصل التي توقفت خدماتها في بعض المناطق.
وفي أول تعليق للشركة المالكة لموقع فيسبوك، عملاق التواصل الاجتماعي، ومالك تطبيقيّ واتساب وإنستجرام، عبر حسابه على موقع تويتر، قالت أنها تعلم بوجود أعطال في تطبيقاته المختلفة.
وفي تغريدة عبر موقع "تويتر"، بالإنجليزية، قال "فيسبوك" :" نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ، ونعتذر عن أي إزعاج".
 

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