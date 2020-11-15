عربي يقتل عشيقته بطريقة بشعة في القاهرة الجديدة .. والسبب صادم

الأحد، 15-11-2020
08:51 ص
المصريون
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة
القبض على مواطن من جنسية عربية بعد قيامه بإلقاء عشقيته من الدور السابع لتسقط جثة هامدة.
وانتقال رجال قسم التجم الأول إلى مكان الحادث وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليها من جنسية عربية أنها كانت على علاقة بالقاتل حملت منه وحدث بينهما خلاف ليلة الجريمة فقام على إثره بإلقائها من بلكونة عقار بالدور السابع لتسقط جثة.
تم القبض على المتهم الذي أقر في التحقيقات أنه كان مجموعة من أصدقائه في حالة سكر ولم يشعر بنفسه إلا وهو يرتكب الجريمة.
واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي لبيان حمل القتيلة فضلا عن معرفة ما إذا كان القاتل في حالة سكر ليلة الحادث أم لا.