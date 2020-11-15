الأحد 15 نوفمبر 2020
توقيت مصر 11:07 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سلبية مسحة جميع أفراد بعثة منتخب مصر

لأول مرة.. الكشف عن تابوت أثري أمام العالم

مصر تفوز بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم لعام 2020

ظهور غريب لـ تامر حسني بعد انفصاله

المنتخب الوطني يطير إلي توجو بدون "صلاح"

القوات المتنازعة في إثيوبيا تقصف مطار العاصمة الإريترية

مستشار أمن قومي يحذر من قرارات ترامب

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

طبول الحرب.. صواريخ إثيوبيا تستهدف عاصمة جارتها إريتريا

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

عربي يقتل عشيقته بطريقة بشعة في القاهرة الجديدة .. والسبب صادم

 
الأحد، 15-11-2020 08:51 ص المصريون
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الجديدة القبض على مواطن من جنسية عربية بعد قيامه بإلقاء عشقيته من الدور السابع لتسقط جثة هامدة.

وانتقال رجال قسم التجم الأول إلى مكان الحادث وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليها من جنسية عربية أنها كانت على علاقة بالقاتل حملت منه وحدث بينهما خلاف ليلة الجريمة فقام على إثره بإلقائها من بلكونة عقار بالدور السابع لتسقط جثة.

تم القبض على المتهم الذي أقر في التحقيقات أنه كان مجموعة من أصدقائه في حالة سكر ولم يشعر بنفسه إلا وهو يرتكب الجريمة.

واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي لبيان حمل القتيلة فضلا عن معرفة ما إذا كان القاتل في حالة سكر ليلة الحادث أم لا.
 

إقرأ ايضا

يييي

سائق الشهامة: طاردت مجرم ذبح صاحب التاكسي لأكثر من 7 كيلو

محمد صلاح

تطهير قرية نجريج بعد إصابة" صلاح "كورونا

.

تعرف على عدد زيجات فاطمة رشدي .. وسر تسميتها باسم " صديقة الطلبة "