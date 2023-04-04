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عبدالله رشدي يعلق على صلاة أحمد الفيشاوي بالـ"تاتو"

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الفيشاوي
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Teads
الثلاثاء، 04-04-2023 11:20 ص

 

وجه الشيخ عبد الله رشدي، رسالة إلى الفنان أحمد الفيشاوي، عقب تداول صور الفنان وهو يؤدي الصلاة ورسوم التاتو تغطي ذراعيه ورقبته

 

رشدي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، نشر صور الفنان أحمد الفيشاوي، ووجه له الرسالة التالية: "للفنان أحمد الفيشاوي، ثبتك اللهُ؛ كلُّنا عُصاةٌ؛ كلُّنا مذنبون وخيرُنا من يتوبُ ولعلَّك من خيرِنا'.

 

ومنذ أول أيام شهر رمضان الكريم يحرص الفنان أحمد الفيشاوي صور له وهو يقوم بالصلاة والتسبيح وقراءة القرآن.

 

الفنان أحمد الفيشاوي، انتهى مؤخرا من تصوير فيلم بعنوان "ورد وريحان" والذي تشاركه البطولة الفنانة رانيا يوسف.

 

كما يستعد الفنان أحمد الفيشاوي لعرض فيلمه الجديد "رهبة" في موسم عيد الفطر المبارك، وتشاركه البطولة: نسرين أمين.

 

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