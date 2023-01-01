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عبدالله رشدي يتهم طبيبًا ومستشفى شهير بالتجمع الخامس بالتسبب في وفاة زوجته (صور)

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عبدالله رشدي في جنازة زوجته
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الأحد، 01-01-2023 02:17 م

عبدالله رشدي يتهم طبيبًا ومستشفى شهير بالتجمع الخامس بالتسبب في وفاة زوجته (صور)

 

 

اتهم الداعية الإسلامي عبدالله رشدي مستشفى شهير بالتجمع الخامس وأحد الأطباء، بالإهمال والتسبب في وفاة زوجته، بسبب خطأ طبي.

 

وكانت أجهزة الأمن بقسم شرطة التجمع الخامس، تلقت بلاغًا من الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، يتهم فيه مستشفى شهير في التجمع الخامس بالتسبب في وفاة زوجته 35 عاما بسبب خطأ طبي، عقب تعرضها لوعكة صحية،  الأمر الذي تسبب في دخولها المستشفى.

 

وتابع رشدي في محضره أن المستشفى تسبب في خطأ طبي أدى إلى دخول زوجته في حالة حرجة وتوقف قلبها، وتم وضعها على أجهزة إعاشة حتى وافتها المنية خلال ساعات.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر.

 

وانتهت ظهر اليوم، صلاة الجنازة على زوجة الداعية عبد الله رشدي، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، عقب أداء صلاة الظهر، وذلك وسط حضور العديد من أقارب وأصدقاء الداعية الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء اللازم له ومواساته في حزنه على رحيل زوجته.

 

وظهرت معالم الحزن والصدمة على وجه الداعية عبد الله رشدي، فور وصول جثمان زوجته إلى مسجد السيدة نفيسة، لأداء صلاة الجنازة وتشييعها إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة ودفنها هناك.

 

وحرص عدد كبير من أقارب وأصدقاء الداعية عبد الله رشدي، على المشاركة في مراسم تشييع جثمان زوجته وأداء صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفسية بالقاهرة، عقب أداء صلاة الظهر، حيث قدموا واجب العزاء اللازم له.









 

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تشييع جثمان زوجة عبدالله رشدي من مسجد السيدة نفسية