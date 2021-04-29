عبدالله رشدي: هذا مصير أي فتاة مسلمة تتزوج من شخص غير مسلم

عبدالله رشدي: هذا مصير أي فتاة مسلمة تتزوج من شخص غير مسلم

أوضح الداعية عبدالله رشدي رأيه في مسألة زواج المسلمة من غير المسلم بعد إثارة بعض المشاهير لهذه القضية.



وقال في تغريدة عبر تويتر: زواج المسلمة بغير مسلمٍ زنا، ومن تفعله فلم تتزوج وإنما عاشرت رجلاً في الحرام، ونصوص القرآن في ذلك صريحة بعدم الزواج من غير مؤمن.