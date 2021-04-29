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عبدالله رشدي: هذا مصير أي فتاة مسلمة تتزوج من شخص غير مسلم

عبدالله رشدي
عبدالله رشدي: هذا مصير أي فتاة مسلمة تتزوج من شخص غير مسلم
 
الخميس، 29-04-2021 07:14 ص أحمد عادل شعبان
أوضح الداعية عبدالله رشدي رأيه في مسألة زواج المسلمة من غير المسلم بعد إثارة بعض المشاهير لهذه القضية.

وقال في تغريدة عبر تويتر: زواج المسلمة بغير مسلمٍ زنا، ومن تفعله فلم تتزوج وإنما عاشرت رجلاً في الحرام، ونصوص القرآن في ذلك صريحة بعدم الزواج من غير مؤمن.
 

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