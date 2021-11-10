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عبدالرحمن بن مساعد يرد على إعلامية لبنانية: لم يتبقى لكي إلا حُسن المظهر

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عبدالرحمن بن مساعد يرد على إعلامية لبنانية: لم يتبقى لكي إلا حُسن المظهر

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عبدالرحمن بن مساعد
Native
الأربعاء، 10-11-2021 11:10 ص


رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، على تغريدة الإعلامية اللبنانية، مريم البسام، التي تطرقت فيها لقيمة ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان.
وتساءلت مريم البسام في تغريدتها على "تويتر" عن الرقم الحقيقي حول ما قدمته المملكة إلى بيروت هل هو "80 مليار أم 800 مليون".
فرد الأمير عبد الرحمن على البسام قائلا: "لا مصداقية لك لتراهني عليها ولا ذكاء كذلك ولا حسن أخلاق في الخصومة.. لم يتبقّى لك إلّا الكاريزما وحُسن المظهر".
واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن مليشيا الحوثي اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
 

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