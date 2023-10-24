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عالم الزلازل الهولندي يحذر: كونوا على أهبة الاستعداد

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عالم الزلازل الهولندي
الثلاثاء، 24-10-2023 12:02 م


حذر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، مساء أمس الاثنين، من احتمالية حدوث هزة أرضية ما بين متوسطة إلى كبيرة.

وأرفق مع تغريدته خريطة للكرة الأرضية محدد عليها خط وردي طولي وعلامات لبعض الأماكن المرشح تعرضها لتلك الهزة الأرضية.

وكتب هوغربيتس محذرا: "كونوا على أهبة الاستعداد على طول هذا الخط. احتمالية هزة متوسطة إلى قوية".

وأعاد التغريد بتدوينة من الهيئة الجيولوجية التي يرأسها SSGEOS، والتي ورد فيها: "تقلبات متوسطة إلى قوية - احتمال حدوث زلزال متوسط إلى قوي".

وقبلها بساعات قليلة، نشر هوغربيتس رسماً بيانيا وأرفقه بالتعليق: "ستدعم الذروة القمرية العالية (الخضراء) ليلة أمس حدوث زلزال أكبر تقريبًا"، محددا الوقت ما بين 23 و24 أكتوبر.

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