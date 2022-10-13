عادت وتبرأت من الزواج بأيمن رشوان.. منى عراقي تنهاء في بث مباشر وابنتها تتدخل على الهواء

الخميس، 13-10-2022
09:43 ص
نشرت المذيعة منى عراقي، مقطع فيديو لايف عبر صفحتها الرسمية على موقع
التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردت فيه على ما أشيع مؤخرا حول زواجها من الإعلامي الدكتور
أيمن رشوان
.
وظهرت منى عراقي تصيح بصوتها وتنهار في الفيديو، وتقول إنها شعرت بالانزعاج
منذ انتشار هذا الخبر، مؤكدة أنها تزوجت بالفعل ولكن ليس من أيمن رشوان
.
وقالت منى عراقي: «أه اتجوزت ولكن مش أيمن.. وأنا قولت ده في أول فيديو ليا
بعد انتشار الخبر وقولت مش أيمن»، مبدية انزعاجها من كمية التساؤلات التي وجهت لها
حول هوية زوجها، وصرخت قائلة: «وأنت مالك أنا اتجوزت مين، أنا في الوقت المناسب
هقول مين».
وتابعت منى عراقي، أنها أفصحت عن زواجها لأنها لن تتزوج سرا مرة أخرى، لأ
أبناءها كبروا، وصرخت قائلة: «أنا ولادي كبروا وقالولي خلاص متتجوزيش في السر..
أحبي ليه؟».
وأوضحت منى عراقي، أن حياتها انقلبت رأسا على عقب بعد الأنباء غير الدقيقة
التي ترددت حول زواجها من أيمن رشوان
، وقالت: «الراجل حياته اتلخبطت وأنا كمان..
والناس قالت كده بعد فرح سالي عبد السلام وأنا أصلا قعدت معاه هو وميلاد أبو رعد
لأنهم أقرب لقلبي وزي أخواتي.. لكن لما شافوا صوري مع أيمن قالوا يبقى هو أيمن».
واختتمت منى عراقي، الفيديو منهارة، ما استدعى.تدخل ابنتها لتهدئتها
وانتهاء البث المباشر.