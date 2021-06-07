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ظهر مع شيما صابر.. صلاح في الساحل الشمالي وصديقه يفاجئه بكشف سر ما يحدث

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الإثنين، 07-06-2021 02:25 م

نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال قضاء عطلته، وظهر فيها بمفرده في أحد شواطئ الساحل الشمالي حيث يقضي إجازته الصيفية بعد نهاية الموسم الكروي في إنجلترا.
فيما كشف مهاجم منتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني، اللاعب أحمد حسن “كوكا”، بطريقة غير مباشرة أن المسؤولين أغلقوا أحد الشواطئ في وجه الجمهور من أجل صلاح، وذلك حين علق على صورته بشكل ساخر، مشيرا إلى أن البحر تم إغلاقه من أجل نجم نادي ليفربول. قائلا: “يا بني قافلين البحر عشانك، قل لهم يفتحوه لأن الناس تريد أن تسبح”.
كما نشرت الإعلامية شيما صابر صورة رفقة محمد صلاح عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير «انستجرام» اليوم الاثنين، داخل أحد الفنادق الكبرى بالساحل الشمالي، معلقة: «مع فخر العرب والأسطورة المتواضعة محمد صلاح».
ونشر هداف فريق ليفربول الإنجليزي صورا رفقة شقيقه خلال قضاء إجازته بالساحل الشمالي، حيث حرص على العودة إلى مصر بعد انتهاء موسمه مع الريدز.



 

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