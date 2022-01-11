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طليق نيللي كريم يرد على وصفها المُهين له بشكل غير متوقع

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نيللي كريم
Native
Teads
الثلاثاء، 11-01-2022 09:40 ص

أثارت الفنانة نيللي كريم، الجدل بتصريحاتها تجاه أزواجها السابقين، فقد عبرت عن رأييها فيهم، بان حظها مع الزواج سيء، وأنها أخدت الوحش كله، حيث تزوجت نيللي ثلاث مرات، انتهوا جميعًا بالطلاق عدا زوجها الأخير لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور.
وقالت نيللي كريم في أحد اللقاءات التليفزيونية عن زوجها الأخير: « هشام بسيط على طبيعته.. ومعندوش فلاتر ومش مصطنع.. هي دي حقيقته.. البساطة والموضوع حصل بسرعة جدًا، أنا كنت فاقدة الأمل في الرجال لسوء حظي، وقولت مش عاوزة لأني قابلت من أزبل لأزبل.. أخدت الوحش كله.. أخدت البكابورتات بس بالتدريج».
فيما خرج الدكتور هاني أبو النجا، طليق الفنانة نيللي كريم عن صمته، بعد أن وصفت الأخيرة زيجاتها السابقة قائلة: « كان حظي من أزبل لأزبل زي الباكبورت»...
وعلق الدكتور هاني أبو النجا، على تصريحات الفنانة نيللي كريم تجاه زيجاتها السابقة، قائلاً خلال تصريحات تليفزيوينة: «ربنا يهنيها، وهي ليها تصريحات مختلفة طول الوقت، وأنا في الآخر يهمني أنها تبقا كويسة..».
وتابع: « أنا مش هرد على خطأ بخطأ تاني بسبب مهم أوي علشان بنتي الكبيرة عندها 15 سنة، والصغيرة 11 سنة، وعايشين معايا بالتفاهم».
 

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