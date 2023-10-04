الأربعاء، 04-10-2023
11:37 ص
هددت أنجيلا بشارة، طليقة الفن
ان اللبناني وائل كفوري
، شخصاً لم تذكر اسمه بشكل صريح برسالة غامضة نشرتها عبر السوشيال ميديا.
وكتبت أنجيلا، عبر خاصية "القصص القصيرة (ستوري) تطبيق "إنستغرام"، كلمات قليلة على 3 صور بخلفية سوداء متتالية، أشبه ما يكون برسالة تهديد، وقالت: "المشكلة.. إذا حكيت.. رح تكون نهايتك، واستطردت: "سكت كتير بس المنيح ما بين معك".
وفتحت كلمات السيدة اللبنانية الغامضة الباب للكثير من التساؤلات والتخمينات، حيث اعتبر بعض متابعيها المقصود هو طليقها الفن
ان وائل كفوري
، فيما تحدث آخرون عن شخص آخر.
وقبل فترة، أثارت طليقة كفوري ضجة بعد نشرها شيكا مصرفيا يكشف عن حجم النفقة التي تحصل عليها لابنتيها من الفن
ان الشهير، والمقدرة بقيمة 6 ملايين ليرة لبنانية، أيِ ما يعادل 300 دولار أمريكي.
وتزوج وائل كفوري
وأنجيلا جورج بشارة سرا أواخر شهر يناير/كانون الثاني 2011 مدنياً في قبرص، وبرر المطرب عدم إعلان زواجه آنذاك بأنه "تربى على الخصوصية".
وانفصل الثنائي رسمياً قبل نحو 4 سنوات، وتصدرت أخبارهما وسائل الإعلام بعدما كشفت زوجته بأنها تعرضت للعنف على يد الفن
ان اللبناني خلال علاقتهما الزوجية.