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طلبت الطلاق من أجل "لذة الحرام" فكانت النهاية صادمة!

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أرشيفة
الخميس، 04-01-2024 01:12 م


أقدمت أم على التخلص من رضيعها بإلقائه خلف إحدى المدارس بمدينة السلام في القاهرة.

السيدة تركت بيتها من أجل عشيقها على أمل الزواج بها، وبعد أن هرب منها حاولت التخلص من الطفل الرضيع في الشارع بعد فشلها في الإجهاض.

وعثر أحد عمال النظافة على الطفل حديث الولادة بجوار حائط، وتلقى قسم الشرطة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على رضيع وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل في عمر أيام.

اعترافات الأم

وكشفت التحقيقات أن الأم هي وراء الواقعة، وقالت المتهمة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق إنها مطلقة، وكانت على علاقة عاطفية بأحد الأشخاص وهي متزوجة، لذلك طلبت الطلاق من زوجها أملاً بأنها ستتزوج من عشيقها.

وبعد طلاقها بفترة طلبت من عشيقها الزواج، فادعى مروره بأزمة مالية وطلب منها الزواج عرفياً حالياً حتى يتمكن من تجهيز نفسه وتمهيد الأمر لأهله، وبالفعل تزوجت منه عرفيا وتفاجأت بحملها، لكنه تخلى عنها ورفض الزواج منها وقطع علاقته بها.

إلقاء الرضيع في الشارع

فلم تستطع مواجهة أهلها بفعلتها فحاولت الإجهاض لكنها فشلت فتركت منزل والدها حتى تتمكن من إنجاب الطفل وتركه بأي مكان، وبعد إنجابه بأيام حملته وتركته خلف إحدى المدارس، وأمرت النيابة بوضع الرضيع في إحدى دور الرعاية، وإحالة المتهمة للمحاكمة.

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