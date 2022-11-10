الخميس 10 نوفمبر 2022
توقيت مصر 15:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاعل كبير مع تصريحات «بن سلمان» عن ملابس النساء في وزارة الطاقة

بسبب فضيحة الفيديوهات.. 4 فنانات شهيرات يعتذرن عن المشاركة في مسلسل خالد يوسف

«أبويا ميمشيش في جنازتي».. شاب ينتحر من أعلى كوبري الجيزة في النيل

السعودية تُنفذ حكم القتل تعزيرًا في مهربي مخدرات وتعلن جنستهما

«طعن في شرف بنتي».. والدة شيماء جمال تحضر أول جلسة ضد الإعلامي أحمد رجب

فعل صادم من عريس تجاه عروسته في ليلة الدخلة والأخيرة ترد: كان ممتعًا (فيديو)

قبل ساعات من وفاته.. أغرب ما فعله رجل الأعمال «غبور» وأثار الجدل

بقرار رسمي.. «السيسي» يمنح أميرة سعودية قطعة أرض

طلبت منه إقامة علاقة جنسية معها لمدة ساعة وعندما رفض أحرقت المنزل بمن فيه

سمية الخشاب تهاجم شيرين بتغريدة نارية: فعلا عايزة تتعالجي

ADS
 

«طعن في شرف بنتي».. والدة شيماء جمال تحضر أول جلسة ضد الإعلامي أحمد رجب

Capture
والدة شيماء جمال مع طليقة احمد رجب
Native
Teads
الخميس، 10-11-2022 12:55 م

نظرت محكمة الأميرية دعوي أقامتها والدة شيماء جمال ضد الإعلامي أحمد رجب لقيامه بسبها وقذفها هي وابنتها الراحله عبر منصة التواصل الاجتماعي يوتيوب وتم احاله القضية للمحكمه الاقتصادية للنظر في الدعوي المقامه.

وقالت والدة شيماء جمال إن قلبها محروق علي ابنتها وأنها تراها كل ليلة في منامها وتطلب منها أن تجلب لها حقها من قاتليها وقالت إن ابنة الاعلامية شيماء جمال حالتها النفسيه صعبه ومؤسفه وانها مضربه عن الطعام والشراب وعندما علمت بتقدم المتهمين في قتل والدتها انهارت من البكاء …حق ماما ي تيتا

وتابعت والدة الإعلامية شيماء جمال ان المتهمين الاول والثاني قاما بالتخطيط لقتل ابنتها وذلك عبر شراء المزرعه التي وقعت بها الحادث وزعم زوجها انه سيصطحبها الي دبي للذهاب في نزهه سويا حتي يغطي علي جريمته الشنيعه وقتلها بدم بارد  .

وقالت والدة شيماء جمال إن طليقة الإعلامي أحمد رجب حضرت الي الجلسه المقامه ضد زوجها وقدمت لها كافة سبل الدعم واشادت بها وانها تقدمت بالاسف مما حدث من طليقها احمد رجب بسبها وقذفها عي وابنتها الراحله شيماء جمال واكدت انها ستبقبي علي تواصل دائم معها حتي تسترد حقها منه.
 

إقرأ ايضا

4525568541622629108

تفاعل كبير مع تصريحات «بن سلمان» عن ملابس النساء في وزارة الطاقة

9a98635866

بسبب فضيحة الفيديوهات.. 4 فنانات شهيرات يعتذرن عن المشاركة في مسلسل خالد يوسف

2

«أبويا ميمشيش في جنازتي».. شاب ينتحر من أعلى كوبري الجيزة في النيل