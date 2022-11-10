«طعن في شرف بنتي».. والدة شيماء جمال تحضر أول جلسة ضد الإعلامي أحمد رجب

الخميس، 10-11-2022
12:55 م
نظرت محكمة الأميرية دعوي أقامتها والدة شيماء جمال
ضد الإعلامي أحمد رجب
لقيامه بسبها وقذفها هي وابنتها الراحله عبر منصة التواصل الاجتماعي يوتيوب وتم
احاله القضية للمحكمه الاقتصادية للنظر في الدعوي المقامه.
وقالت والدة شيماء جمال
إن قلبها محروق علي ابنتها وأنها تراها كل ليلة في
منامها وتطلب منها أن تجلب لها حقها من قاتليها وقالت إن ابنة الاعلامية شيماء
جمال حالتها النفسيه صعبه ومؤسفه وانها مضربه عن الطعام والشراب وعندما علمت بتقدم
المتهمين في قتل والدتها انهارت من البكاء …حق ماما ي تيتا
وتابعت والدة الإعلامية شيماء جمال
ان المتهمين الاول والثاني قاما
بالتخطيط لقتل ابنتها وذلك عبر شراء المزرعه التي وقعت بها الحادث وزعم زوجها انه
سيصطحبها الي دبي للذهاب في نزهه سويا حتي يغطي علي جريمته الشنيعه وقتلها بدم
بارد .
وقالت والدة شيماء جمال
إن طليقة الإعلامي أحمد رجب حضرت الي الجلسه
المقامه ضد زوجها وقدمت لها كافة سبل الدعم واشادت بها وانها تقدمت بالاسف مما حدث
من طليقها احمد رجب بسبها وقذفها عي وابنتها الراحله شيماء جمال
واكدت انها ستبقبي
علي تواصل دائم معها حتي تسترد حقها منه.