الأربعاء 20 يوليه 2022
توقيت مصر 00:25 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مطالبات أمريكية بفصل الموظف الذي اقترح على «بايدن» مصافحة «بن سلمان» بالقبضة

من طارق إلى حنان.. قصة أول فنانة مصرية متحولة جنسيًا: وفاة غامضة وأهلها رفضوا دفنها

نجل حميد الشاعري يفتح النار على حلمي بكر: مش هسيبك تقطّع في أبويا

شوبير يكشف حقيقة استبعاد سواريش 3 من لاعبي الأهلي في مباراة الزمالك

حادث بشع.. الصحة تعلن وفاة 23 وإصابة 30 آخرين في تصادم الصحراوي الشرقي

غرق 18 سيدة أثناء حضورهن حفل زفاف في نهر السند

النصر السعودي يوجه صدمة قوية لـ أبوجبل خوفًا من مرتضى منصور

تفاصيل صادمة.. عروس تتقدم بدعوى لفسخ زوجها: «حيوان شرس»

الدولار يقفز أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم في البنوك

وضع كارثي.. ماذا حلّ بالبريطاني الذي ترك زوجته من أجل اللاجئة الأوكرانية

ADS
 

طريقة اكتشاف الكاميرات المخفية في الحجرات والحمامات والفنادق

images
ارشيفية
Native
Teads
الأحد، 17-07-2022 10:22 ص
مع التطور التكنولوجي والثورة التي أحدثها بعالم الاتصالات والكاميرات، فقد اتخذت كاميرات التجسس والمراقبة أشكالا وأحجاما مختلفة، حيث توجد العديد من كاميرات المراقبة أو التجسس صغيرة الحجم والتي يسهل إخفاؤها في أماكن لن تخطر على بال الأشخاص العاديين.

وتأتي بعض كاميرات التجسس بحجم صغير جدا يسهل إخفاؤها في أماكن مثل الشقوق بالحوائط أو داخل المصابيح، وللكشف عن أي كاميرا مخفية داخل غرفة أو سواء في فندق أو سكن مؤقت أو حتى حجرة قياس الملابس بالمحال، توجد طريقتان يمكنك من خلالهما استخدام هاتفك الذكي للعثور على العدسة المخفية داخل الجدران أو المرآة وذلك من خلال:

الطريقة الأولى: باستخدام تطبيق أندرويد:

ـ قم بتنزيل تطبيق Fing لكشف كاميرات المراقبة

ـ التطبيق يساعد على كشف كاميرات التجسس، ويؤدي دوره على أكمل وجه، وهو من التطبيقات التي يمكنها التعرف على كافة الأجهزة المتصلة بالشبكة، وفي الحال يقوم بكشف الكاميرا المخفية.

ـ يظهر اسم الكاميرا IP Camera أو يظهر شكل ساعة، أو مصباح وحروف صينية.

ـ قم بفتح التطبيق وقم بعملية البحث عن الأجهزة الموجودة بالقرب منك.

الطريقة الثانية: باستخدام كاميرا الهاتف:

ـ يتعين عليكِ القيام بخطوتين فقط هما:

ـ أولا: تشغيل كاميرا الموبايل مع الفلاش الخاص به.

ـ ثانيا: قم بالتجوال في الغرفة وتوجيه عدسة الكاميرا على جميع الجدران والأسقف وقطع الأثاث بالغرفة، ركز على الصورة التي تظهر على شاشة هاتفك، حيث سترى لمعانا واضحا بسبب انعكاس أشعة الفلاش في عدسة الكاميرا المخفية.

 

إقرأ ايضا

b17cb7d9df996c4eaaee4848ecb3b6e7

من طارق إلى حنان.. قصة أول فنانة مصرية متحولة جنسيًا: وفاة غامضة وأهلها رفضوا دفنها

903076

نجل حميد الشاعري يفتح النار على حلمي بكر: مش هسيبك تقطّع في أبويا

FYA1Fp0XEAAbtJF

حادث بشع.. الصحة تعلن وفاة 23 وإصابة 30 آخرين في تصادم الصحراوي الشرقي