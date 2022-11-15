طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري والأسعار مفاجأة صادمة

الثلاثاء، 15-11-2022
02:05 م
أعلن بنك التعمير والإسكان
، عن طرح وحدات سكنية
جاهزة للتسليم الفوري
بكمبوند أكاسيا بمدينة القاهرة الجديدة
.
ويصل سعر الوحدة الـ 156 مترا، 3 ملايين و548 ألف جنيه، والوحدة الـ175
مترا سجلت 3 ملايين و384 ألف جنيه فيما بلغت الوحدة الأغلى سعرا بالمشروع 6 ملايين و362 ألف جنيه، بمساحة 277
مترا وحديقة 362 مترا.
بدأ التقديم من يوم الأحد الماضي ويستمر حتى 1/12/2022 حتى الساعة 11:59
مساء، عن طريق الدخول على الموقـع
الإلكتروني (www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير
والإسكان.
تضمنت كراسة الشروط والتي جاءت على النحو التالي: يتكون الكمبوند من 711
وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 156 متر الى 310 متر، والعمارات عباره عن
دور أرضي و4 أدوار متكررة، يتم سداد 100 ألف جنيه مبلغ جدية الحجز في بنك التعمير
والإسكان.
الشروط
1- أن يكون
المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.
2- تعتبر كراسة
الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملة لأحكامه.
3- الوحدات
السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام
أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.
4- يقر المتقدم
للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها
وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.
5- يقر المتقدم
للحجز بمعاينة المشروع والعمارة والوحدات المعروضة والموضح بيانها.
6- وحدات الدور
الأرضي تشمل على حدائق بمساحات مختلفة.
7 -جميع
المخاطبات الصادرة من البنك لصاحب الشأن تكون صحيحة نافذة ومنتجة لأثارها قانونًا
طالما كانت مرسلة على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الوحدة.