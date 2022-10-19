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طبيب يحذر من تريند «توك توك» يسبب الموت في 5 دقائق بين طلاب المدارس

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التحدي
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Teads
الأربعاء، 19-10-2022 09:00 ص

لازال التيك توك والإفراط في مشاهدته يشكل خطرا على عقول المراهقين والأطفال ولعل أخر التحديات فيديو انتشر بشكل كبير بين أطفال المدارس وحذرت منه الكثير من المدارس وهو حبس الأنفاس .

تداول رواد  مواقع التواصل الاجتماعي من المراهقين مجموعة من الفيديوهات على الانستجرام  والتيك توك أثناء قيامهم بتقليد تلك التريند فيما بينهم أثناء تواجدهم في المدرسة

يقول الدكتور عزيز وهو طبيب وتيك توكر  مشهور أن فكرة الترند تقوم على قيام مجموعة من الأطفال بالالتفاف حول صديقة لهم ومساعدتها على كتم النفس إلا أن تقع مغما عليها كنوع من تجربة الموت فقد يقوم الطفل بعمل حركات بجسمه توقف وصول الدم إلى المخ والجسم

الخطورة تكمن في حالة عدم قدرة الطفل في كتم النفس ومحاولة إيقاف التحديث يحاول أصدقائه الضغط على الرقبة بقوة إلا أن يغمى عليه .

لفت أن المشكلة تكمن أنه من الممكن أن ينجو أحد الأطفال ولكن قد يستسلم الطفل الآخر على الفور .

لفت أن وضعية القرفصاء  مع محاولة حبس الأنفاس التي يتخذها الأطفال تقوم بثني الأوردة وتمنع وصول الدم والأكسجين من الوصول إلى الأطراف مرة أخرى وتتسبب في موت الخلايا العصبية في المخ غضون 3 دقائق  وفي حالة زيادة تلك المدة عن 5 دقائق من الممكن أن تحدث الوفاة بسبب موت الخلايا العصبية.
الفيديو هنا :
 

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