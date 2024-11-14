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طبيب تجميل شهير في ورطة بسبب فيديو مع زوجة محامِ

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الخميس، 14-11-2024 01:47 م

 

 

حرر محام يحمل جنسية أحد الدول العربية، محضرًا يتهم فيه طبيب تجميل شهير بالتشهير بزوجته، ونشر فيديوهات لها أثناء وبعد إجراء عملية تجميل داخل المركز الطبي، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

 

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محام يحمل جنسية أحد الدول العربية، يتهم فيه طبيب تجميل شهير بالتشهير بزوجته، ونشر فيديوهات لها أثناء وبعد إجراء عملية تجميل داخل المركز الطبي بدائرة القسم.

وأضاف المبلغ أن زوجته أجرت عملية تجميل داخل مركز طبي شهير بدائرة القسم، وعقب ذلك تفاجئ بفيديوهات لزوجته أثناء وبعد العملية على موقع التواصل الاجتماعي دون أذن منهما وهو ما يعد تشهيرا ونشر أسرار المرضى.

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