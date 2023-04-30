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طبيب الفنان محمد قنوع يكشف عن عادة يومية صادمة تسببت في وفاته

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محمد قنوع
الأحد، 30-04-2023 11:32 ص

 

كشف الطبيب السوري طلال مارتينوس، اختصاصي أمراض القلب، تفاصيل الوضع الصحي للفنان السوري محمد قنوع قبل رحيله وعدد السجائر التي كان يدخنها يوميا.

وقال مارتينوس في برنامج "كلام صافي" عبر إذاعة "أرابيسك اف ام" المحلية، إن قنوع خضع قبل يومين من وفاته لتركيب 3 شبكات في القلب، وخرج من المستشفى بشكل طبيعي، لكنه عاد إلى المستشفى يوم السبت، بعد أن اشتكى من ألم شديد في الصدر.

 

وأوضح أنه تبين وجود احتشاء حاد في عضلة القلب، وعند إجراء قسطرة إسعافية تم اكتشاف وجود انسداد في الشبكات الثلاث، وعملوا على فتح الشرايين التي كانت مغلقة دون جدوى.

 

ولفت إلى أن الإجراءات الإسعافية لم تفلح، نظرا لوصول محمد قنوع متأخرا وبحالة صدمة قلبية، وكان ضغطه 6، ونبضه متسارعا.

 

وأكد الطبيب على أن "نوعية الشبكات التي تم تركيبها للفنان محمد قنوع كانت ممتازة وتم توثيق مراحل الإجراءات الطبية بفيديوهات".

مبينا أنه عادة ما يحصل انسداد الشرايين بسبب عدم استجابة جسم المريض للمميع، أو توقف المريض عن تناول أدويته، وأيضا عندما تكون فاعلية الدواء ضعيفة نتيجة سوء الصنع.

 

وقال مارتينوس إن الراحل كان مدخنا شرها، حيث يدخن 5 علب سجائر يوميا (100 سيجارة)، ولم يخفف التدخين حتى بعد القسطرة، إضافة إلى وجود قصة وراثية عائلية وضغط نفسي بسبب العمل ومرض سكر وأمراض بالقلب لدى العائلة أيضا.

 

وتوفي محمد قنوع منذ أيام عن عمر 49 عاما، متأثرا باحتشاء في عضلة القلب وما يعرف بالجلطة القلبية الحادة.

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