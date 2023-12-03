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طالب الإعدادي يعاشر الأم وابنتها.. واقعة تهز المنصورة

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أرشيفية
الأحد، 03-12-2023 12:49 م

استقبل مستشفى التأمين الصحي بمنطقة سندوب بمدينة المنصورة محافظ الدقهلية، طفلة فى العقد الأول من عمرها مصابة بحالة نزيف مع آلام بالحوض ووجود آثار بمنطقة العانة، وبسؤالها تبين تعرضها لاعتداء جنسي من قبل طالب فى الصف الثالث الإعدادي حال تواجدها داخل منزلها بإحدى قرى مركز المنصورة، ليتبين ارتباط المتهم عاطفيا بوالدة الطفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

 

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابين، مأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى التأمين الصحي بسندوب بوصول الطفلة "ف.أ.أ.ع"، 11 عاما، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، ومقيمة بإحدى قرى المركز مصابة بآلام بالحوض ووجود نزيف وآثار دماء بالعانة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال الطفلة المصابة اتهمت "إبراهيم.إ.ا.ع"، 16 عاما، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم بذات القرية بالتعدي عليها جنسيا واغتصابها حال تواجدها بمنزلها.

 

وكشفت الطفلة فى محضر الشرطة، أن المتهم على علاقة عاطفية بوالدتها وتدعى "ص.أ.ع"، 34 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات القرية ويتردد على منزلهم ويعاشر والدتها معاشرة الأزواج.

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12432 جنح مركز شرطة المنصورة فيما يجري البحث عن المتهم وضبطه والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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