"ضربات متكررة على رأسه".. وفاة ملاكم أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية بطنطا





كشف حسام محمد، والد لاعب الملاكمة رامز حسام المتوفى في ختام بطولة الجمهورية بطنطا، تفاصيل واقعة وفاة نجله أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للشباب، قائلًا: "الحمدلله على قضاء الله وقدره راضين بقضاءه في مصابنا الجلل ولكننا راضين وربنا ينزل السكينة والصبر على قلوبنا".

وقال "حسام " في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء: "ابني رامز من يوم 4 فبراير موجود في طنطا في معسكر البطولة ولعب الأدوار التمهيدية والإقصائية ووصل للمباراة النهائية، وكان نفسه يحصل على ميدالية ذهب".

وأضاف: "أنا مكنتش متواجد في مصر وكنت متابع معاه كافة الأمور خطوة بخطوة، واللي عرفته وشوفته في الفيديو، أنه تلقى كمية ضربات وخبطات غير قانونية، مش عارف الحكم أخذ باله ولا لا، وجهات الاختصاص هي من تحدد ذلك، وتم الاعتداء عليه مرة واثنين في المباراة النهائية والمتخصصين في اللعبة أكدوا أن كان من المفترض على الحكم إيقاف المباراة وإنهائها أو إيقاف المباراة والعد عليه".

وتابع: "رامز في هذه المباراة لم يكن مستواه المعروف والذي ظهر به في المباريات الـ 4 الأولى، وكان من الواضح أن هناك إصابة أو تعب يعاني منه خلال البطولة المجمعة"، موضحًا: "ابني نزل من على الحلبة مكنش قادر يرفع رأسه وبدأ في القيء، وحاول غسل رأسه ولكنه وقع أغمى عليه"، موضحًا: "مكنش فيه دكاترة مثلما يقول البعض ولم يتلق أي إسعافات أولية ولم يكن هناك سيارة إسعاف وتم نقله من النادي للشارع واللي شاله كان خاله والكابتن الذي يدربه، وهو كان يلعب في نادي اتحاد الشرطة ولعب بطولة الجمهورية العام الماضي ولعب بطولات شركات كثيرة".

وأردف: "رامز بعدما قاموا بعمل فحوصات له قيل إنه يعاني من نزيف داخلي، ومقدروش يسعفوه في المستشفى العسكري الموجودة أمام النادي، واضطر خاله لنقله لمستشفى طنطا الجامعي وبدأوا يجهزوه بعمل أشعة في فترة من ساعتين لـ 3 ساعات"، موضحًا: "ابني خضع لجراحة في المخ لمدة 6 ساعات لوقف النزيف بمستشفى طنطا الجامعي، وبعد الجراحة تم التأكيد أن العملية تمت بنجاح والحالة مستقرة وسيتم وضعه تحت الرعاية وخلال 72 ساعة سنقوم بعمل إفاقة".

وأشار إلى أنه عقب معرفته بالخبر جاء إلى مصر في صباح اليوم التالي، موضحًا: "اللي فهمته في فترة تواجدي في مصر أن النادي من المفترض أن يجري كشف طبي دوري على لاعبيه للتأكد من جاهزيتهم للمشاركة في أي بطولة من عدمه، والكشف الذي تم إرساله من النادي الذي لم يظهر أي مسؤول فيه منذ 6 أيام، ومفيش حد خد خطوة لإنقاذ حياته، ومحدش جه من النادي أو الاتحاد أو الوزارة لا حد سأل ولا حد تواصل إلا المدرب بتاعه، ودي كانت مأساة بالنسبة لي"

وأكد، والد اللاعب المتوفي: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل معي وعزاني وقالي هنقابلك ونقابل والدته، لكني هستفاد ايه ابني راح، وطلبت من وزير الرياضة إني عايز حق ابني"، موضحًا أنه تقدم بعمل محضر بالواقعة في المستشفى والنيابة استدعتني وأخدت أقوالي وقالوا إن مراحل التحقيق مستمرة، قائلًا: "المستشفى الجامعي كان فيها نقطة شرطة وسألوني نعمل محضر لمدة يومين عشان كنت عايز ابني يقف على رجله".

واختتم: "الوضع كان سيىء جدًا في مستشفى طنطا الجامعي وابني اتبهدل، وطلبت منهم تقرير طبي لنقله لأي مستشفى في مصر أو في خارج مصر، ولكن الوضع تغير وقيل لي أن الحالة غير مستقرة وفي حالة الرغبة في نقله يجب إمضاء إقرار مسؤولية طبية عن الحالة".