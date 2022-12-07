ضجة في الكويت.. عرض فيديو جنسي في كلية القادة والأركان (تفاصيل صادمة)

الأربعاء، 07-12-2022
02:48 ص
نسمه عبد الوهاب
وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً إلى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح بشأن ما تم عرضه في كلية مبارك العبدالله
للقيادة والأركان من مشاهد جنسية تروج للمثلية البغيضة من قبل محاضر بريطاني
الجنسية.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (صورة الحجرات:13) وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (سورة النور:19). وإذ نصت المادة الثانية من الدستور الكويت
ي على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» ولما كان التعاون بين الدول في جميع المجالات يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لهذه الدول، ويأتي أي تعاون بناءً على اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو عقود، ومهما كان نوع التعاون وفي أي مجال يجب أن يلتزم جميع الأطراف باحترام سيادة وقوانين الدول أطراف الاتفاق واحترام المجتمع وخصوصياته
لكن ما جرى في يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022 في كلية مبارك العبدالله
للقيادة والأركان يُعد أمراً غير مقبول شرعياً وقانونياً وأخلاقياً، إذ قام محاضر بريطاني
الجنسية أثناء المحاضرة بعرض مشاهد جنسية تروج للمثلية البغيضة ما أدى إلى استنكار جميع المتدربين من الضباط الكويت
يين والخليجيين والعرب من الدول الصديقة وكان رد المحاضر البريطاني
المذكور على استنكار المتدربين «أن هذا الأمر واقع ولا بد عليكم أن تتقبلوه».