الإثنين 15 مايو 2023
توقيت مصر 21:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

هاجمته صحف فرنسية.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في مباراة "دعم المثليين"

بعد انسحابه بسبب فضيحة جنسية.. لمن سيمنح محرم إنجه أصوات داعميه؟

الإعلان عن غرامة ممارسة الرذيلة في منتزه الإسكندرية

تحذير عاجل من السعودية لجميع الوافدين

هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟.. اجتماع هام ينتظره الملايين

تلميحات وحرب كلام بين "ساويرس" و عمرو أديب (فيديو)

"لا مسامحتك حي أو ميت".. مي العيدان تهاجم أحمد بدير بسبب تطور مفاجئ

"قفشتها".. محمود يلجأ للمحكمة لتطليق عروسته بعدما اكتشف الصدمة ثاني يوم زواج

بعد قرار المحكمة.. اتحاد الكرة يكشف مصير "كهربا"

زوجة سعودية تضبط خادمتها أثناء ممارسة الرذيلة مع السائق وتتهم ابنها بمعاشرتها

ضجة بعد ولادة طفل بعين واحدة وطبيب يعلق (صور صادمة)

Capture
طفل
الأحد، 14-05-2023 11:36 ص

 

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وصور لولادة طفل بعين واحدة في العراق.

 

وبحسب الإعلام العراقي، فقد شهدت محافظة ذي قار، الجمعة، ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في أحد المستشفيات.

 

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر بصحة ذي قار قوله، إنه "لأول مرة تحدث في ذي قار ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في مستشفى الرفاعي شمال مركز محافظة ذي قار". وأضاف المصدر أن "هذه الحالة نادرة جداً وتسبب الوفاة لحديث الولادة".

 

وذكر الإعلام المحلي أن الطفل المولود توفي فور ولادته، بحسب ما كشف أحد أطباء مستشفى الرفاعي العام، حيث ولد.

وشارك بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطفل على نطاق واسع، التي بدا فيها أن عينه الوحيدة تتوسط وجهه.

 

وأوضح أحد الأطباء في المستشفى أن هذه الحالة النادرة هي نتاج عدم تطابق دم الأم والأب، أو وجود جرثومة في رحم الأم أثناء الحمل.

 

بينما أرجع طبيب آخر هذه الحالة إلى نقص في الأنسجة الدماغية للطفل.


إقرأ ايضا

elaosboa67541

هاجمته صحف فرنسية.. مصطفى محمد يرفض المشاركة في مباراة "دعم المثليين"

mqdefault

الإعلان عن غرامة ممارسة الرذيلة في منتزه الإسكندرية

234607

تحذير عاجل من السعودية لجميع الوافدين

أخبار متعلقة

تنزيل

جد الطفل الذي قتلته أمه وأكلت جزء من جثته يكشف تفاصيل مروعة