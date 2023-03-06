ضجة بدولة عربية..يترك عروسته في حفل الزفاف ويحتضن زوجته الأولى ويبكي





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، لعريس يترك العروس في حفل الزفاف ليهدي باقة الورود التي يحملها لامرأة أخرى ويحتضنها أمام الجميع.

وحصد هذا المقطع القصير ملايين المشاهدات في وقت قصير، لمعرفة سبب هذا الموقف، الذي يبدأ بسير العروسان معا بينما يحمل العريس باقة ورود باللون الأحمر ظن الجميع أنها للعروس.

وبعد أن شاهد امرأة تقف أمامه، أفلت يد العروس وهرع إليها، ثم بدأ في البكاء والجلوس على الأرض ثم احتضنها وأهداها الورود.

وعن هذا الفيديو، بحسب التعليقات المتداولة فإنه يرجع إلى زوجين في دولة عربية، لم يتم ذكرها.

والسيدة التي احتضنها هي زوجته الأولى، التي يحبها بشدة لكن لأنها لا تنجب اختارت له عروسا ليتزوج مجددا ويُنجب.

لكن يبدو أنها وزوجها لم يستطيعان السيطرة على مشاعرهما عندما شاهدها في حفل زفافه الثاني، وتضمنت التعليقات: "هذا أصعب شعور، الله يعطي الجميع ما يريدون".









