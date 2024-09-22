ضبط مدير مدرسة بالفيوم يمارس الجنس مع عاملة داخل الفصل

استبعدت الدكتورة أمانى قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مدير إحدى المدارس الصناعية للبنات، بمركز أبشواى من منصبه، ونقله لديوان عام مديرية التربية و التعليم بالمحافظة، مع إحالته للتحقيق .

وكان أمن المدرسة، أبلغ وكيلة الوزارة بمشاهدة مدير المدرسة الثانوية الصناعية، والذي يحمل درجة الدكتوراه فى وضع مخل مع إحدى العاملات داخل أحد فصول المدرسة قبل ساعات من بدء العام الدراسى الجديد.

وقررت وكيلة وزارة التربية والتعليم التحقيق مع العاملة بديوان إدارة ابشواى التعليمية، وإسناد مهمة إدارة المدرسة إلى الوكيل لحين تعيين مدير للمدرسة خلال هذا الأسبوع.