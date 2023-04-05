صور.. شابان يعتديان على امرأة ويدفناها داخل القبر على قيد الحياة





في واقعة صادمة من نوعها، دفن رجلان امرأة تبلغ من العمر 36 عاما على قيد الحياة داخل مقبرة في ولاية ميناس جيرايس بالبرازيل، فما مصيرها وسبب ما حدث معها؟.

“10 ساعات” كان المدة التي بقيت فيها الأم البرازيلية لـ 4 أطفال داخل المقبرة حية، ولحسن حظها أن حفاري القبور كانوا بالقرب من المقبرة.

لاحظ عمال المقابر أسمنت جديد يغطي المقبرة ودم بالقرب منها، فشكوا في الأمر حتي اقتربوا من القبر وسمعوا صوت المرأة تبكي بالداخل وتستغيث.

وبعد إنقاذ المرأة، ألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجلين يبلغان من العمر 20 و 22 عاما بتهمة دفن المرأة إثر هروب زوجها، وفق ما أكدته “الديلي ميل”، اليوم الأربعاء.

وعن سبب دفنها وهي على قيد الحياة، قالت المرأة في تحقيقات الشرطة إن الرجلين قاما بضربها وسحلها ثم دفنها لأنها أضاعت مخدرات وأسلحة ملك للمشتبه بهما حيث كانت تحتفظ بهما في منزلها.

ولا تزال المرأة التي دفنت حية في مقبرة فيسكوندي دو ريو برانكو في ولاية ميناس جيرايس الجنوبية الشرقية بالبرازيل تتلقي العلاج في المستشفي حيث تواجه احتمالية لبتر أحد أصابعها، كمات أصيبت برأسها.

وقال قائد الشرطة، دييجو كانديان إن المتهمين والذين لم يكشف عن أسمائهم تتراوح أعمارهم بين 20 و 22 عاما وكانا يخططان للهروب إلى ريو دي جانيرو بعد جريمتهم المروعة.

وأضاف أن الرجلين كان قد اعتُقلا في الماضي بتهمة تهريب أسلحة ومخدرات، وسيُحتجزون في الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى 30 يوما، كما يجري البحث عن مشتبه به ثالث.







