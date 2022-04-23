صورة قبر محمود عبدالعزيز تثير إعجاب الجميع.. ماذا كُتب عليه؟

السبت، 23-04-2022
11:09 ص
حازت صورة قبر
الفنان محمود عبد العزيز على إعجاب رواد مواقع
التواصل الاجتماعي حيث قام ابنه محمد محمود عبد العزيز بمشاركة متابعيه بصورة قبر
والده
أثناء زيارته له، حيث أنه معتاد دوما على زيارته.
ونشر محمد الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي
انستجرام ، وعلق عليها قائلًا: "وقت البوح بكل ما في صدرى، اسألكم الفاتحة والدعاء
لأبويا ولكل من رحلو عنا".
وتوجه عدد كبير من المتابعين إلى الله بالدعاء للفنان الراحل محمود عبد العزيز، بالرحمة
والمغفرة، وحازت الصورة على اعجاب الكثيرين فى وقت قصير منذ نشرها، خاصة أنه لم
يتم كتابة "فنان" على قبقره بل كُتب اسم "الحاج".