كومبارس يُسرب مشهد نهاية «نسل الأغراب» انتقامًا من محمد سامي

وأثار تسريب مقطع ، ضجة كبيرة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أشاروا الى أن مَن سرّب الفيديو هم كومبارس في المسلسل بقصد حرق الأحداث، إنتقاماً من المخرج محمد سامي، بسبب إشتباكه معهم في وقت لاحق، أثناء التصوير وطرد عدد منهم.
وكشف الفيديو حرق منزل "عساف الغريب" الذي يجسد دوره الممثل المصري أحمد السقا، من قِبل رجال "غفران الغريب"، الذي يجسد دوره الممثل المصري أمير كرارة، وترديد الكومبارس "ولعنا في عساف.. حرقنا بيته".
يُذكر ان المسلسل من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم، من تأليف وإخراج محمد سامي.