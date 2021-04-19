الإثنين 19 أبريل 2021
توقيت مصر 20:18 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة عقب مباراة الأهلي والزمالك

كومبارس يُسرب مشهد نهاية «نسل الغراب» انتقامًا من محمد سامي

إحدى ضحايا الطبيب مايكل فهمي تكشف تفاصيل صادمة عن هتك عرضها

قرار عاجل من شيخ الأزهر بعد ضحايا الكارثة

الداخلية تكشف صور وهوية قاتلي نبيل الحبشي بعد مقتلهم

ارتفاع شديد.. الأرصاد تحذر من الطقس: العظمى 42

تعليق مفاجئ من علاء مبارك على فض رابعة في «الاختيار2»

إجراء مسحة كورونا لـ حسام البدري بعد اكتشاف إصابة ابنته والكشف عن حالته

«شوبير» يصدم جماهير الأهلي: «كان الله في عون موسيماني بجد»

إقالة جوزيه مورينيو من تدريب توتنهام

ADS
 

كومبارس يُسرب مشهد نهاية «نسل الأغراب» انتقامًا من محمد سامي

rrrrrrrrrrr
نسل الأغراب
 
الإثنين، 19-04-2021 07:19 م محمد فضل
أقدم أحد الشباب "الكومبارس" على تسريب مشهد من نهاية مسلسل "نسل الأغراب"، انتقامًا من مخرج المسلسل محمد سامي.

وأثار تسريب مقطع ، ضجة كبيرة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أشاروا الى أن مَن سرّب الفيديو هم كومبارس في المسلسل بقصد حرق الأحداث، إنتقاماً من المخرج محمد سامي، بسبب إشتباكه معهم في وقت لاحق، أثناء التصوير وطرد عدد منهم.

وكشف الفيديو حرق منزل "عساف الغريب" الذي يجسد دوره الممثل المصري أحمد السقا، من قِبل رجال "غفران الغريب"، الذي يجسد دوره الممثل المصري أمير كرارة، وترديد الكومبارس "ولعنا في عساف.. حرقنا بيته".

يُذكر ان المسلسل من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

 

إقرأ ايضا

201702120428472847

إحدى ضحايا الطبيب مايكل فهمي تكشف تفاصيل صادمة عن هتك عرضها

ghghghgh

قرار عاجل من شيخ الأزهر بشأن ضحايا الكارثة

الأرصاد

ارتفاع شديد.. الأرصاد تحذر من الطقس: العظمى 42

أخبار متعلقة

أحمد السقا

رد صادم من أحمد السقا على متابع شتمه بسبب مسلسل " نسل الأغراب "

;l

تسريب أول صور لـ حورية فرغلي بعد عملية التجميل