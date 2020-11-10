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صدمة.. فنانة شهيرة تعلن حملها دون زواج: «أخطأت معه ثم هرب»

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عائشة عطية
 
الثلاثاء، 10-11-2020 02:25 م المصريون

أحدثت فنانة شهيرة حالة صدمة بين الجميع، بعد إعلانها عن حملها في الشهر الرابع دون زواج، مشيرة إلى أنه وعدها بالزواج ثم تركها.
وقالت الممثلة التونسية عائشة عطية، إنها حامل بالشهر الرابع من دون زواج، ونشرت صورة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى انها أحبت رجلاً وعدها بالزواج وعندما حملت منه تركها ولا تعرف ان كان سيتعرف بابنتهما او لا كاتبة :اليوم أنا قررت نعلن على الحمل متاعي، خارج نطاق الزواج. أنا في الشهر الرابع.
وأضافت :" حكايتي ماهيش بعيدة على حكايات قبلي، و انشاء الله عندي طرف أمل متصيرش بعدي. أنا حبيت راجل وعدني بالزواج، و عشنا قصة حب من طرفي أنا، و حبلت منو أما مشا و خلاني... محبنيش... و منعرش بش يستعرف ببنتي و الا لا."
وتابعت الفنانة التونسية :" بالقانون أكيد بش إكون بوها. أما قدام الناس؟؟؟ و قدام عايلتي في مجتمع لا يرحم، لا بش يرحمني و لا بش يرحم بنتي.. وأنا قادرة اليوم نعيشها، و كان جيت منجمش؟؟؟ نرماها في SOS ڤمرت".
وأوضحت :" إلي عملتو أنا غالط. أما متحكموش عليا، و الا على طفلة اغتصبوها و الا على صغير جا في "الحرام"، كلمة نكرها خاتر إعايروك باها نهار آخر.. بنتي بش نسماها "مايا"، منعرش شنوا مصيرها... أما انت كمرا خلي مصيرك خير مني... حب، أما استحفظ على روحك، عيش أما أعرف حدودك، مترميش روحك، أمان متعيشش القلق إلي أنا نعيش فيه كل يوم و مخبيتو".

 

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