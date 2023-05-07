صدمة.. أول صور لزوجة حسن شاكوش مع زوجها الأول

بعد حالة الجدل التي أثارتها زوجة المطرب حسن شاكوش في حفل زفافها بعدما سجدت سجدة شكر لزواجها منه، عادت لإثارة الجدل أكثر بعدما طردها زوجها من المنزل عقب اكتشافه زواجها من رجل أعمال قبله.

ونشر موقع القاهرة 24 ، صور زوجة حسن شاكوش من حفل زفافها من زوجها الأول، حيث كانت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، تزوجت من رجل أعمال صاحب توكيل سيارات بمنطقة الجيزة، ويدعى أحمد خليل، وحصل بينهما طلاق منذ فترة قبل تعرفها على مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهو السر الذي احتفظت به لنفسها ولم تخبر شاكوش عن تلك الزيجة.

وأكد أحد المصادر المقربة من الأسرة أن حسن شاكوش علم بسابقة زواجها بالصدفة، على إثر خلافات نشبت بينهما، وطردها شاكوش في وقت متأخر من المنزل، وعلى الفور حررت ريم طارق بلاغا ضد زوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لاتهامه بطردها من المنزل، والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها، وأيضًا إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وأشار أحد أقارب الأسرة إلى أنه عندما عادت زوجة حسن شاكوش إلى منزلها مرة أخرى وجدت “كالون الباب” تم تغييره، فأجرت اتصالا بالمطرب حسن شاكوش، فحضر على الفور وطردها في وقت متأخر من الليل، ورفض أن يمنحها بعض المقتنيات الخاصة بها من مجوهرات والذهب، وإيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه كان منحه شاكوش لها كمؤخر زواج.

وحرّرت ريم طارق زوجة حسن شاكوش مطرب المهرجانات محضرًا لتضررها من زوجها وطردها من منزل الزوجية، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وحول خناقة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من قسم شرطة أكتوبر حررته زوجة شاكوش، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من مفتش المباحث يفيد بحضور ريم طارق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير إلى القسم لتضررها من زوجها حسن شاكوش لطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وعلقت على تأخرها عن الإبلاغ بأنه كان أملا في الصلح بينهما، إلا أنه أرسل لها رسالة برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فذهبت على الفور لتحرير محضر له وطلبت إثبات الحالة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله رئيس مباحث أكتوبر إلى جهات التحقيق التي تولت التحقيق.

من جانبه قال الإعلامي محمد الباز إن زوجة المطرب حسن شاكوش، تم طردها من منزلها من قبل زوجها، وقامت بتحرير محضر له.

وتابع محمد الباز خلال برنامجه "اخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن زوجة حسن شاكوش اتهمته انه طردها من شقة الزوجية في منتصف الليل و أنه استولى على العفش و المنقولات وإيصال بـ 500 ألف جنيه ضمان المؤخر أيضا وطردها وتابع أنه وفقا لمصادر مقربة من حسن شاكون فإن سبب المشكلة هو اكتشاف حسن شاكوش أن زوجته كانت متزوجة من شخص غيره.

زوجه حسن شاكوش

وأضاف قائلا: "بعد 40 يوم حسن شاكوش اكتشف أنها كانت متزوجة من شخص غيره قبل زواجهم ولم تخبره"، متابعا أنه توقف عنده تصريح لزوجة حسن شاكوش عندما قالت إن حسن شاكوش هو من طلب مني السجود في الفرح حتى يصبح الفرح ترند.













