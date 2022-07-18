صدمة.. أول صورة للفنانة شهرة صالحي بعد تحولها جنسيًا إلى ذكر

أحدثت الفنانة الإيرانية شهرة صالحي لرستاني، حالة من الجدل الكبيرة على موقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر تسجيل صوتي عبر حسابها على "فيسبوك" تعلن تحولها جنسيًا إلى رجل.ونشرت الممثلة الإيرانية، البالغة من العمر 56 عامًا، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تسجيلاً صوتياً كشفت من خلالها عن تغير هويتها الجنسية وأكدت إلى أنها لم تعد إمرأة من الناحية القانونية والشرعية، وتستعد لتغيير إسمها لإلى "مازيار".كما ابدت مواصلة رغبتها في مواصلة التمثيل، وعن تخوفها من تأثير هذا الأمر على مستقبلها المهني، وأكدت أنها ستتناول قضايا المتصححين الجنسيين في أعمالها الفنية رغماً من تضييق السلطات الإيرانية بشكل كبير على الأعمال الفنية.