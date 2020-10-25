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صادم.. جميلة عوض مريضة بهذا المرض

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جميلة عوض
 
الأحد، 25-10-2020 10:20 ص المصريون
شاركت الفنانة الشابة جميلة عوض في بطولة حكاية "لازم أعيش" ضمن سلسلة حكايات مسلسل "إلا أنا " الذي يعرض على فضائية دي إم سي.
وشهدت الحلقة تفاعلاً كبيراً بعدما أنتهت أولى حلقاته بالأمس عندما طلب منها خطيبها في المسلسل أحمد خالد صالح أرتداء فستان قدمه لها هدية في عيد ميلادها ليكتشف انها مريضة بالبهاق وتحاول أن تداريه بالمكياج.
وبعدما عرضت أولى حلقات المسلسل تساءل العديد من الجمهور عن ما اذا كان هذا المرض بالفعل مصابه به الفنانة جميلة عوض وتريد ان توصل تلك الرسالة لجمهورها.
 يذكر إن حكاية "لازم أعيش" من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج مريم الأحمدى، وبطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبو ضيف، وهى حكاية من عشر حلقات يختتم بها مسلسل "إلا أنا".
ويتألف مسلسل "إلا أنا" من 6 حكايات منفصلة، كل واحدة تعرض فى 10 حلقات، ولكل منها مؤلف ومخرج وبطلة، وجميع الحكايات مقتبسة عن قصص وأحداث واقعية، يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التى تهم المجتمع المصرى.
وعرض مؤخرا، لجميلة عوض فيلم "بنات ثانوى" الذى يشارك فى بطولته مى الغيطى، هدى المفتى، هنادى مهنا، مايان السيد، محمد مهران، محمد الشرنوبى، تامر هاشم، ومن إنتاج أحمد السبكى.
 

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