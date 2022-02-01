الثلاثاء 01 فبراير 2022
توقيت مصر 14:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شوبير يُحذر الحضري من الدفع بهذا الحارس في مباراة الكاميرون

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن مصري بالسعودية ارتكب هذه الجريمة

ابنة مفيد فوزي تصدم الجميع: الوضع لا يسمح بتدخل جراحي.. ادعوله

رد مُهين من تركي آل الشيخ على محمد صبحي

السعودية تقر تعديلًا على العلم والنشيد الوطني (التفاصيل الكاملة)

شبانة: «الأهلي أغلق ملف تجديد عقد موسيماني»

حكم مباراة تونس يخرج عن صمته: قرار إنهاء المباراة مبكرًا أنقذني من الموت

مليشيا الحوثي تزعم استهداف غرفة عمليات في الإمارات ووقوع قتلى

فنانة شهيرة:«تخطيت كل الحدود الحمراء في علاقاتي الجنسية»

موعد مباراة الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية والقناة الناقلة

ADS
 

صادم.. «آبل» تُضيف «إيموجي» مخل بالأخلاق يثير الغضب

23-645x505
ايموجي
Native
Teads
الثلاثاء، 01-02-2022 09:04 ص


أغضبت شركة “أبل” الملايين حول العالم، بعدما نشرت مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية لنظام “iOS 15.4” الجديد، تضمنت رمزا لرجل “حامل” مثلي الجنس، وشخص يحمل تاجًا.
وتسببت هذه المجموعة الجديدة من الرموز التعبيرية في خلق بلبلة كبيرة في الأوساط، وسط مطالبات باعتذارات وسحب الصور.
وجاءت تعليقات المغردين معبرة عن كم الاستياء من هذه الإضافات الجديدة، حيث غرّد أحد الأشخاص متسائلاً: “كيف يمكن للرجل أن يكون حاملا؟.. لقد فشلنا كحضارة”.
فيما سخر آخر قائلاً: “مافيا إباحية”، فيما طالبت تغريدات أخرى على تويتر الشركة باعتذار وإجراءات لتصحيح الموقف.
والتزمت الشركة الصمت، رغم وابل الانتقادات والهجمات الشرسة، التي تعرضت لها بعد التحديث الجديد.
وبحسب “العربية”، فإن نظام التشغيل الجديد في المرحلة التجريبية، ومع ذلك فإن النسخة النهائية ستحتوي على 37 رمزا تعبيريا.
اضضغط هنا لمشاهدة الإيموجي:
 

إقرأ ايضا

ebfeef46-f636-4176-b12e-f496223d5103

تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن مصري بالسعودية ارتكب هذه الجريمة

367949_0

ابنة مفيد فوزي تصدم الجميع: الوضع لا يسمح بتدخل جراحي.. ادعوله

Screenshot_2022-01-29-21-16-59-20_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12

رد مُهين من تركي آل الشيخ على محمد صبحي

أخبار متعلقة

e207716162

تصريح جريء من رهف القنون: أحتاج إلى امرأة في حياتي

download

تداول صور فنانة شهيرة عارية تمامًا وفي أوضاع مخلة مع فتاة