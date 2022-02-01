صادم.. «آبل» تُضيف «إيموجي» مخل بالأخلاق يثير الغضب

ايموجي

Teads NativeTeads





أغضبت شركة “أبل” الملايين حول العالم، بعدما نشرت مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية لنظام “iOS 15.4” الجديد، تضمنت رمزا لرجل “حامل” مثلي الجنس، وشخص يحمل تاجًا.

وتسببت هذه المجموعة الجديدة من الرموز التعبيرية في خلق بلبلة كبيرة في الأوساط، وسط مطالبات باعتذارات وسحب الصور.

وجاءت تعليقات المغردين معبرة عن كم الاستياء من هذه الإضافات الجديدة، حيث غرّد أحد الأشخاص متسائلاً: “كيف يمكن للرجل أن يكون حاملا؟.. لقد فشلنا كحضارة”.

فيما سخر آخر قائلاً: “مافيا إباحية”، فيما طالبت تغريدات أخرى على تويتر الشركة باعتذار وإجراءات لتصحيح الموقف.

والتزمت الشركة الصمت، رغم وابل الانتقادات والهجمات الشرسة، التي تعرضت لها بعد التحديث الجديد.

وبحسب “العربية”، فإن نظام التشغيل الجديد في المرحلة التجريبية، ومع ذلك فإن النسخة النهائية ستحتوي على 37 رمزا تعبيريا.

اضضغط لمشاهدة الإيموجي: