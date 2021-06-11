صاحبة مطعم بيتزا تنتقم من خيانة زوجها.. قطعت عضوه وقلته في الزيت

الجمعة، 11-06-2021
08:20 م
فتحي مجدي
أقدمت امرأة برازيلية على قتل زوجها وقطع عضوه
الذكري وقليه في الزيت، بعد أن اكتشفت خيانته لها.
واعتقلت دايان كريستينا رودريجيز ماتشادو (33 عامًا)، مالكة محل بيتزا في مدينة ساو جونكالو البرازيل
ية في 7 يونيو.
جاء ذلك بعد أن عثرت الشرطة على جثة الزوج "أندريه" عارية ومشوهة داخل منزل الزوجين في حي سانتا كاتارينا.
وقالت الشرطة، إن زوجة المجني عليه قطعت قضيبه وطهته بزيت فول الصويا في مقلاة.
وضبطت الشرطة أداة الجريمة في مكان الحادث، وهي عبارة عن سكين مطبخ يُعتقد أنها استخدمته لقتل زوجها ومن ثم تمزيقه.
واتهمت ماتشادو بالقتل وتدنيس الجثة في حوالي الساعة الرابعة صباحًا.
وكان الزوجان معًا لمدة 10 سنوات وانفصلا لمدة عامين، ومع ذلك، ما زالا يقابلان بعضهما البعض مرارًا وتكرارًا، وفقًا للتقارير.
ولديهما ابن يبلغ من العمر ثماني سنوات وابنة تبلغ من العمر خمس سنوات، وكانا يديران مطعم بيتزا معًا.
وفقًا لموقع (UOL) الإخباري، ذهب الزوجان إلى مطعم للوجبات الخفيفة ليلة الجريمة وتبع ذلك شجار.
قالت محامية الزوجة، كارلا بوليكاربو، إن الزوجة قتلت المجني عليه دفاعًا عن النفس بعد أن هددها.
لكن شقيقة الضحية، أدريانا سانتوس، قالت إن الزوجة قتلت شقيقها انتقامًا من خيانته لها.
وكشف الأقارب أن الزوجين يتشاجران باستمرار، حتى أن ماتشادو أبلغت الشرطة عن زوجها في إحدى المرات.
وبحسب محاميها: "لم يقبل انتهاء العلاقة وقال إنها إذا لم تستطع أن تكون معه ، فلا يمكن أن تكون مع أحد".