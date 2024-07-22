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صاحبة رقصة حفل التخرج: أدمن الصفحة طلب مني فيديوهات

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الإثنين، 22-07-2024 01:44 م


أكدت فرح سعيد، طالبة حفل تخرج الإسماعيلية، أنها فوجئت بانتشار فيديو رقصها بحفل تخرجها على منصات التواصل الاجتماعي.

 

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج صالة التحرير والمذاع على قناة صدى البلد، إن حفل التخرج تم بدون أي مشكلات ولكن نشر الفيديو كان بدون معرفتها.

 

وتابعت: تعاملت على طبيعتي في الحفل وكان من المفترض الرجوع لي في نشر الفيديو من عدمه، وما حدث متعمد هدفه تصدر التريند، معلقة: ماليش في جو الشهرة خالص، وأدمن الصفحة طالبني بعمل فيديوهات أخرى.

واختتمت قائلة: الشخص المشهور بيحسب كل خطواته وأنا محسبتش نقطة زي دي، المهم إنها حصلت، وتعلمت منها وسوف آخذ المواقف في الاعتبار وربنا وحده العالم بنيتي فقط.

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