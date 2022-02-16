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شيخ الأزهر يطالب الإعلام بإستراتيجية هادفة لبناء المجتمع

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شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
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الأربعاء، 16-02-2022 02:35 م

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وأعرب جبر، عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر وجهوده في نشر صحيح الدين، والتعريف بالإسلام الوسطي وتفنيد شبهات المتطرفين ومجابهة أفكارهم، مؤكدًا أن الأزهر كان وسيظل قلعة العلم والعلماء التي تُصدر المعرفة والثقافة للعالم كله.

من جهته، شدد فضيلة الإمام الأكبر على ضرورة تبني الإعلام إستراتيجيات هادفة لخدمة المجتمعات وتعزيز القيم والأخلاق و التحلي بالمصداقية وأمانة الكلمة، واحترام وعي الشعوب.
 

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