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شوبير يصدم جماهير الأهلي باحتمالية توديع أبطال إفريقيا لهذا السبب

موسيماني
موسيماني
 
الأربعاء، 28-04-2021 12:20 م محمد فضل
صدم الإعلامي أحمد شوبير نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، جماهير القلعة الحمراء بعدما ألمح إلى إمكانية توديع الأهلي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعبّر "شوبير"، عن غضبه الشديد، من خوض الفريق الأحمر مباراة كل 3 أيام في بطولة الدوري الممتاز، رغم المباريات الصعبة التي تنتظره في دوري أبطال إفريقيا.

وكتب “شوبير” عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “الأهلي سيلاقي واحد من الثلاثة الكبار، صن داونز، أو الوداد، أو الترجي، بعد 4 أيام فقط من مهلكة مباريات الدوري العام.. كل 3 أيام مباراة”.

وأضاف: “سابقة لم تحدث في تاريخ الكرة المصرية، 10 مباريات في 30 يوم!!! برأيكم هل يصمد الأهلي إفريقيًا ؟؟؟؟”.


وكان الأهلي فاز على مضيفه المصري البورسعيدي، بنتيجة (2-1)، مساء أمس، الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة 15 للدوري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر، بينما تجمد رصيد المصري عند 29 نقطة في المركز الرابع.
 

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