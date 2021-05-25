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شهيدة الشرف..العثور على فتاة أسوان مُتفحمة وصدمة بعد الكشف عن القاتل

أرشيفية
أرشيفية
Native
الثلاثاء، 25-05-2021 06:06 م محمد فضل
كشفت الأجهزة الأمنية لغز العثور على جثة فتاة متفحمة داخل منزلها بقرية سبيل العرب في محافظة أسوان، حيث تبين أن وراء الجريمة نجل خالتها، بعدما فشل في اغتصابها.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية في أسوان بلاغا بالعثور على جثة فتاة متفحمة داخل منزلها بقرية سبيل العرب في ظروف غامضة.
وبانتقال الأجهزة الأمنية لمسرح الجريمة، تبين نشوب حريق بالمنزل وتفحم جثة فتاة تدعى ”م .و“ 14 سنة.

وبالفحص والتحريات، تبين أن وراء إشعال النيران في المنزل وجثة الفتاة ابن خالتها يدعى ”ا، ع“ 21 سنة، بعدما حاول التعدي عليها جنسيا داخل منزلها، ونتيجة اعتراضها ومقاومتها تعدى عليها بآلة حادة وأشعل النيران في كمية من الملابس، مما أدى إلى اشتعال النيران في المنزل وتفحم الجثة.
 

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