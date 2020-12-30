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شمس البارودي: ما حدث معي أمام قبر الرسول سبب اعتزالي

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شمس البارودي
 
الأربعاء، 30-12-2020 10:29 ص المصريون

كشفت الفنانة المعتزلة، شمس البارودي، عن سبب اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب، مشيرة إلى أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نظر إليها وهي أمام قبره وأدركت أنها رسالة، كاشفة عن فتوحات أخرى حدثت معها في مكة أثناء أداء مناسك العمرة.
وأضافت "البارودي"،  :" شاهدت النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عند قبره وكان ينظر إليّ أثناء زيارتي إلى المدينة المنورة، فاهتززت وذهلت وانتابتني حالة بكاء شديد".
وتابعت: "وجدت نفسي أردد باكية (يا حبيبي يا رسول الله) وأنا غير مصدقة ما يُحدث لي، وتواجدت معي زوجة صديق والدي حينها، والتي صاحت فيّ قائلة (فوقي يا شمس)".
وأكملت "البارودي": "اتجهنا بعدها إلى مكة لأداء مناسك العمرة، وأثناء الطواف حدثت لي فتوحات أخرى، منها رؤيتي لفاتحة الكتاب كاملة بمعانيها وأنا أصلي".
وأردفت الممثلة المعتزلة بقولها: "حينما التزمت قرأت مدارج السالكين في 3 أجزاء، واكتشفت أنني رأيت كل ما هو مكتوب، أقسم بالله أن هذا ما حدث معي حينها".
وختمت “البارودي”: "أيقن قلبي حينها أن كل شيء إلى زوال، سواء المال أو الجاه أو الشكل أو الجمال، فلن يبقى معي في قبري سوى قوة إيماني، وحينها قررت اعتزال التمثيل وأنا في أوج توهجي الفني".
والفنانة شمس البارودي متزوجة من الفنان الكبير حسن يوسف، وملتزمة بارتداء الحجاب والإبتعاد عن الإعلام طوال السنوات الماضية بعد اعتزالها.
 

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